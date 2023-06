Veneto: assessore Sviluppo economico, pdl su partecipate societarie regionali ci proietta verso il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è davvero un traguardo importante, che corona un anno di lavoro ad un progetto di legge che garantirà un salto di qualità nella gestione dei fondi pubblici, realizzando una effettiva sburocratizzazione dei percorsi". Questo il commento di Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico, a commento dell'approvazione del riordino di Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione. "È un intervento necessario - ha aggiunto - per rendere le società regionali più competitive e per rafforzare la spinta propulsiva che abbiamo il dovere di garantire alla nostra economia". "Si tratta di una riforma importante che consentirà a Veneto Sviluppo, nella nuova veste di società finanziaria a controllo totalitario della regione, di sostenere, attraverso la programmazione regionale e in maniera diretta, interventi di natura finanziaria rivolti alle imprese venete - gli ha fatto eco l'assessore alle Partecipazioni societarie, Francesco Calzavara -. Veneto Innovazione, altresì, svilupperà progetti di innovazione nel settore digitale e della trasformazione tecnologica che offriranno prospettive e opportunità a un Veneto ambizioso e sempre più orientato a lasciare un segno in questo campo". (Rev)