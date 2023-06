Roma: Angelucci (Pd), assumere psicologi per sostegno scolastico, da Aula ok a mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del Pd Mariano Angelucci, in una nota dichiara: "Aumentare la dotazione nel fabbisogno professionale di Roma Capitale del profilo di psicologo, già a partire dalla prossima pianificazione triennale dei fabbisogni; includere lo stesso profilo tra quelli previsti nei prossimi concorsi pubblici dell'amministrazione capitolina; prevedere l'assegnazione presso gli istituti scolastici di psicologi al fine di mettere in atto dei percorsi di supporto alle famiglie ai bambini e agli insegnanti, fornendo un aiuto in ogni fase del percorso scolastico, come i recenti legati alla pandemia. Sono alcune delle richieste contenute nella mozione approvata dall'Aula Giulio Cesare - spiega il primo firmatario della mozione - che insieme all'indicazione di risorse adeguate per la realizzazione degli obiettivi vogliono rendere stabili nell'organigramma di Roma Capitale una figura essenziale. La pandemia ci ha insegnato che ci sono situazioni emergenziali in cui una figura di sostegno è cruciale come in tante altre necessità, che riguardano anche problemi legati ai fenomeni di bullismo. Siamo pronti a realizzare incontri per proporre iniziative su questo tema così importante". (Com)