Italia-Moldova: Borghi (Az-Iv), dare segnale di solidarietà politica

- "La creazione di rapporti stabili tra l'Italia, l'Europa e la Repubblica di Moldova risponde all'esigenza di dare un segnale ai loro governanti e ai cittadini che l'attenzione del mondo libero è vera, reale, concreta e che si sostanzia in una attenzione e una solidarietà politica, soprattutto in questo periodo di instabilità a est". Lo ha detto il senatore del gruppo Azione-Italia viva Enrico Borghi, intervenendo durante la dichiarazione di voto alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. (Rin)