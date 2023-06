Italia-Monaco: Borghi (Az-Iv), eliminare disparità con transfrontalieri in Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È curioso che la Repubblica italiana decida di accordare agli italiani che lavorano nel Principato di Monaco la possibilità di avere due terzi dell'orario in telelavoro, mentre per i 60 mila transfrontalieri che si recano in Svizzera questa facoltà non c'è. Chiediamo al governo, che è in contraddizione con se stesso, di intervenire nel più breve tempo possibile per evitare disparità". Lo ha detto il senatore del gruppo Azione-Italia viva Enrico Borghi, intervenendo in Aula al Senato in dichiarazione di voto alla Ratifica della convenzione generale di sicurezza sociale con il Principato di Monaco. (Rin)