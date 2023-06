Brasile: ministro Trasporti, investiti 1,3 miliardi di euro su rete autostradale federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio è stato possibile riprendere i lavori previsti in oltre 1.000 contratti firmati dalla pubblica amministrazione e fermi per mancanza di risorse. Per sostenere gli investimenti pubblici a questo livello per i prossimi anni sarà necessario, per il ministro, proseguire sulla strada delle riforme. "Il quadro fiscale e la riforma tributaria sono essenziali per migliorare ulteriormente un'economia che sta già mostrando chiari segni di miglioramento da quando il presidente Lula è entrato in carica", ha affermato. (segue) (Brb)