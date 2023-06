Sierra Leone: presidente Bio rieletto per un secondo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, è stato rieletto per un secondo mandato alla guida del Paese con quasi il 56,2 per cento dei voti conquistati alle elezioni presidenziali dello scorso 24 giugno. È quanto emerge dai risultati ufficiali pubblicati dalla Commissione elettorale, secondo cui il principale sfidante Samura Kamara si è fermato al 41,1 per cento. Già ieri Bio, in carica dal 2018, risultava largamente in vantaggio con il 60 per cento dei voti scrutinati, sebbene lo sfidante Kamara abbia contestato la trasparenza delle operazioni di voto e di spoglio parlando di una "rapina alla luce del giorno" e sostenendo che ai suoi agenti elettorali non sia stato permesso di assistere allo spoglio delle schede. Anche diverse missioni di monitoraggio del voto hanno espresso perplessità sul processo elettorale. Fra questi, gli osservatori dell'Unione europea, i quali hanno criticato la Commissione elettorale locale per la mancanza di trasparenza e hanno riportato episodi di violenza in alcune regioni durante il voto, in particolare in quelle settentrionali. (segue) (Res)