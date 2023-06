Sierra Leone: presidente Bio rieletto per un secondo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il Commonwealth Observer Group ha affermato che le accuse sono dovute in particolare ad una "mancanza di chiarezza" sulle modalità di conteggio dei voti espressi per i candidati alla presidenza. Il presidente del gruppo di osservatori sierraleonese, Yemi Osinbajo, ha affermato in una dichiarazione che le elezioni sono state "in gran parte pacifiche". Ci sono state, tuttavia, segnalazioni di problemi logistici che hanno causato ritardi il giorno delle elezioni, ha affermato. "Siamo rimasti colpiti dalla significativa affluenza di elettori e dallo svolgimento in gran parte pacifico delle elezioni, una testimonianza della volontà del popolo di consolidare le conquiste democratiche della Sierra Leone", ha affermato Osinbajo. Nel quadro delle forti tensioni sollevate nelle ultime ore dalle accuse dell'opposizione il presidente Bio ha fatto un appello alla calma e ha esortato tutti i cittadini del paese a difendere la pace e a continuare a rispettare le leggi sull'ordine pubblico. (segue) (Res)