Sierra Leone: presidente Bio rieletto per un secondo mandato (3)

- Almeno una persona è stata uccisa nel quadro dei disordini scoppiati dopo le elezioni generali tenute sabato scorso in Sierra Leone, mentre la polizia ha circondato la sede del principale partito di opposizione, il Congresso di tutto il popolo (Apc), durante le operazioni di spoglio dei voti. A riferirlo è stato lo stesso il leader del partito, Samura Kamara, che ha denunciato spari contro l'edificio mentre teneva una conferenza stampa, da lui descritto come "un tentativo di omicidio". Durante l'incontro con i giornalisti, ha detto Kamara, gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e camion carichi di truppe militari sono stati posizionati nei dintorni. Durante il voto di sabato sono state registrate sporadiche violenze. La campagna elettorale, che si è conclusa giovedì 22 giugno, è stata caratterizzata da forti tensioni nella capitale Freetown, dove gli attivisti del partito di opposizione Apc hanno manifestato davanti al loro quartier generale denunciano l'opacità del processo elettorale e chiedendo le dimissioni del presidente della Commissione elettorale, Mohamed Konneh, considerato troppo vicino al potere. La manifestazione è stata violentemente repressa, secondo quanto denunciato il portavoce dell'Apc, Sidi Yayah Tunis, che ha puntato il dito in particolare contro "membri della guardia presidenziale" e ha denunciato la morte di due dimostranti, mentre un totale 66 persone sono state arrestate. (segue) (Res)