Sierra Leone: presidente Bio rieletto per un secondo mandato (4)

- Circa 3,4 milioni di persone si sono registrate per votare alle elezioni generali - legislative, municipali e presidenziali -, le quinte dalla fine della sanguinosa guerra civile che si è ufficialmente conclusa nel 2002 con un bilancio di oltre 50 mila morti. Erano in tutto 13 i candidati alla presidenza del Paese dell'Africa occidentale, ma la competizione principale si è tenuta fra il presidente uscente Julius Maada Bio, del Partito popolare della Sierra Leone (Slpp) ed in corsa per un secondo mandato, e il suo principale sfidante, Samura Kamara, del Congresso di tutto il popolo (Apc). La campagna è stata dominata dall'aumento del prezzo dei generi alimentari, con un tasso d'inflazione che ha ormai raggiunto il 43 per cento, e dalla massiccia disoccupazione che affligge il Paese. (Res)