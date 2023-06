Turchia: ministro Esteri Fidan inaugura la Camera di commercio turca del Montenegro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, ha inaugurato la Camera di commercio turca del Montenegro nella capitale Podgorica. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, secondo cui Fidan si trova nella capitale del Paese balcanico per l'odierno vertice del processo di cooperazione dell'Europa sudorientale (Seecp). Il ministro degli Esteri turco ha dichiarato: "La Turchia dispone di una delle cinque reti diplomatiche più grandi al mondo, con 260 rappresentanze” e “in breve tempo aumenteremo ulteriormente questo numero". Fidan ha detto: "L'anno scorso il volume degli scambi bilaterali tra Turchia e Montenegro ha superato i 200 milioni di dollari”, sottolineando che Ankara prevede di "raggiungere l'obiettivo di 250 milioni di dollari entro la fine di quest'anno, ma so che questa cifra non sarà sufficiente per i nostri presidenti". Da parte sua, il primo ministro del Montenegro, Dritan Abazovic, ha affermato: “L'apertura della Camera di commercio turca è una prova delle nostre relazioni politiche e fraterne", aggiungendo che “le aziende turche sono le benvenute in Montenegro e troveranno sempre un posto nei grandi progetti infrastrutturali, energetici e turistici”. Infine, Fidan ha incontrato anche il vice primo ministro montenegrino, Ervin Ibrahimovic. (Tua)