Ucraina: Kiev, non ci fidiamo della Russia e non abbiamo bisogno di mediazione

- L’Ucraina non ha bisogno di mediazione e non si fida della Russia. Lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak. “La nostra posizione è chiara e l'abbiamo espressa in modo molto aperto: non abbiamo bisogno di alcuna mediazione, e questo perché abbiamo avuto cattive esperienze. Non ci fidiamo della Russia”, ha detto in merito alla futura visita del cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa, a Mosca. Il suo viaggio sarà comunque ben accolto da Kiev se dovesse essere utile a fare progressi “nello scambio di prigionieri e nel ritorno dei bambini” che sono stati deportati in Russia, ha aggiunto Yermak. (Kiu)