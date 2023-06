Governo: M5s, Santanchè non tenuta a informativa? Per noi è minimo sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per i suoi colleghi ministri Ciriani e Salvini Daniela Santanchè non era tenuta a venire in Senato a riferire. Noi riteniamo invece che l'informativa di mercoledì prossimo sia il minimo sindacale. Anzi, alla luce dei rilievi gravissimi da 'Report' sulle aziende della ministra del Turismo, ci saremmo aspettati un chiarimento molto più tempestivo. Anche perché negli ultimi otto giorni nuovi approfondimenti giornalistici hanno fatto emergere ulteriori particolari molto poco edificanti sui movimenti finanziari delle imprese che fanno capo alla Santanchè. Già una settimana fa, all'indomani delle eclatanti testimonianze raccolte da Report, il M5s ha messo in atto un forcing per chiedere alla Santanchè spiegazioni puntuali e plausibili. E' chiaro che mercoledì prossimo non ci accontenteremo di resoconti di comodo o di castelli di parole. Già in questi giorni ci è parso lunare vedere una ministra con tante ombre parlare spesso di fronte proprio a platee di imprenditori. Adesso ci aspettiamo una definitiva operazione verità. Se non arriverà, a quel punto il passo indietro della Santanchè sarà ineluttabile". Lo affermano in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Turismo e Agricoltura Gisella Naturale, Luigi Nave e Sabrina Licheri.(Com)