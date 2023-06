© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci condanne per i militanti di Casapound che occuparono l’immobile sito nel quartiere Esquilino. Ordinato anche il dissequestro dell’edificio e la restituzione al Demanio. Una buona notizia per il ripristino della legalità. Una buona notizia per la città. Così, sui social, il Pd Campidoglio.(Rer)