Brasile: nel 2022 perso il 15 per cento della foresta tropicale nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto, realizzato con immagini satellitari, evidenzia che la maggior parte della distruzione è avvenuta in Amazzonia. Secondo lo studio, il Brasile possiede circa il 30 per cento dell'intera copertura forestale del pianeta. Tuttavia, la distruzione avvenuta nel Paese rappresenta oltre il 40 per cento della deforestazione registrata a livello mondiale. Il rapporto mostra anche che diverse terre indigene in Amazzonia hanno perso territorio principalmente a causa di invasioni territoriali e sfruttamento minerario. Nonostante ciò, il tasso di deforestazione nei territori indigeni è molto più basso che nelle terre non indigene. (Brb)