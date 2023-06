Rai: su giornalismo d'inchiesta notizie prive di fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le polemiche che stiamo leggendo sulla mancanza di un riferimento al 'giornalismo d’inchiesta' all’interno di quella che è una bozza del Contratto di servizio sono prive di ogni fondamento. Si tratta infatti di uno schema che dovrà essere discusso, come sempre accaduto, dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Nell’offerta di Servizio pubblico si fa esplicito riferimento al giornalismo d’inchiesta nel capitolo dedicato all’informazione come genere specifico, per dare particolare rilievo a tutte le modalità che riguardano la valorizzazione della qualità dell’informazione. Ed è proprio sulla base del Contratto di servizio che la Rai nei palinsesti presentati in Cda ha incrementato i programmi di giornalismo d’inchiesta per numero e per quantità di ore. A partire proprio dalla trasmissione 'Report' che spostata alla domenica ha una durata maggiore e una serialità più lunga rispetto alla scorsa edizione". Lo puntualizza una nota della Rai. (Com)