Autonomia: Carfagna (Az), più motivi per opporsi, senza essere definiti "piagnoni"

- "Di ragioni per opporsi all'Autonomia di Calderoli, senza per questo essere definiti piagnoni, ce ne sono diverse". Lo ha detto Mara Carfagna, presidente di Azione, intervenendo a Napoli al Forum "L'Italia Mediterranea" promosso dal movimento Cittadino Sudd. "Io - ha spiegato - non sono contraria all'idea di devolvere alcune materie a livelli di governo più vicino ai cittadini, in modo che i cittadini possano controllare come vengono spesi i loro soldi e in modo anche da responsabilizzare le classi dirigenti locali. Credo però che un progetto così complesso e così delicato debba necessariamente rispettare alcuni principi che sono scolpiti nella nostra Costituzione e che il ddl Calderoli non rispetta. Il primo di questi principi è l'uguaglianza di tutti i cittadini indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza. Il che vuol dire garantire l'uniformità di servizi sull'intero territorio nazionale attraverso non soltanto la definizione ma anche il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni, altrimenti l'autonomia diventa un affare solo per le regioni ricche. Noi con il governo Draghi abbiamo messo in legge di bilancio 2 miliardi di euro per tre Lep: asili nido, trasporto studenti con disabilità e assistenti sociali. Il secondo principio è quello dell'unità e dell'indissolubilità della Repubblica italiana, che non può essere un concetto retorico da declamare con enfasi nei comizi elettorali ma deve essere praticato, realizzato e possibilmente non indebolito né compromesso. Questo significa che determinate materie è giusto che restino in capo allo Stato centrale: l'istruzione, i rapporti internazionali o con l'Unione europea, la produzione e la distribuzione dell'energia, il commercio con l'estero, le grandi reti di trasporto. Uno Stato che rinuncia a queste competenze non esiste più. Pensiamo anche ai disagi per le imprese, che dovrebbero fare i conti con venti diversi sistemi autorizzatori, concessori, normativi, burocratici. Terzo principio, il coinvolgimento del Parlamento, che non può essere marginalizzato, escluso. E invece - ha concluso Carfagna - con la riforma Calderoli il Parlamento viene ridotto a mero organo di ratifica di intese tra Stato e Regioni". (Rin)