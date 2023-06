Senato: mercoledì 5 luglio alle 15 informativa Santanchè in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "La ministra Santanchè sarà in Senato mercoledì prossimo alle ore 15 per un'informativa". Lo ha detto ai cronisti il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. (Rin)