Roma: presidente Municipio VI, rifiuti fuori controllo, scritto a Prefetto per intervento Governo

- Nonostante i poteri commissariali della città di Roma, la situazione fuori controllo dei rifiuti per le strade è sotto gli occhi di tutti. Considerando anche l'arrivo ormai della stagione estiva, onde evitare disastri ambientali di gravità assolute come la cronaca passata ha raccontato per la zona di Napoli e, per determinati quartieri, per la Terra dei Fuochi di Roma di Est, ho ritenuto opportuno scrivere al Prefetto di Roma. È ora di valutare se le azioni intraprese fino a oggi possano essere ritenute sufficienti o se, al contrario, siano esse da ritenersi insufficienti, tali da dover chiamare in causa il Governo stesso. Lo dichiara in un comunicato stampa il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "La salute dei cittadini del Municipio Roma VI delle Torri - aggiunge - è da sempre messa a repentaglio per le immediate adiacenze degli impianti di Rocca Cencia, sia pubblici che privati: tristemente famosa è la via delle vedove, in cui la mortalità degli uomini è purtroppo elevata, a causa di un'incidenza tumorale più alta che nel resto della Capitale. La parziale chiusura del Tmb Ama di Rocca Cencia, inoltre, ha causato un accumularsi di rifiuti nel mezzo delle strade, attorno ai cassonetti, accanto ai cancelli delle case, ovunque. Basta guardarsi attorno. Ora spero che la lettera al Prefetto possa aiutare il nostro territorio, rendendolo disponibile a intercedere anche con il Governo, laddove sia ritenuto possibile, per ripristinare una situazione di decoro e dignità al territorio tutto".(Com)