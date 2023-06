Senato: Ciriani, grazie a Santanchè non tenuta a riferire, da governo no a question time

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Ringrazio la ministra Santanchè della sua disponibilità perché non era tenuta a questa informativa a fronte di un caso che si è creato soltanto, al momento, per una questione legata ad una trasmissione televisiva". Lo ha detto ai cronisti al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. "Viceversa il governo ha ritenuto non accoglibile la richiesta dell'opposizione di sottoporre la ministra Santanchè a un fuoco di fila durante il question time. Era un'ipotesi che abbiamo rigettato" perché il question time era già definito con la presenza di altri ministri, Nordio e Bernini e in secondo luogo perché" il question time "richiesto dalle opposizioni si sdarebbe trasformato in un tiro al bersaglio contro il ministro", infatti per come è strutturato "l'interrogato è sempre in posizione di difficoltà, subalterno a chi interroga", ha spiegato ancora Ciriani. "L'informativa mi pare lo strumento più adatto per consentire alla ministra di spiegare e a tutti di poter intervenire", ha concluso Ciriani per poi precisare che "non è stata chiesta la diretta televisiva". (Rin)