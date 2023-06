Siria: Forze democratiche impongono nuova tassa ad abitanti dintorni di Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri della quarta divisione corazzata delle Forze democratiche siriane (Fds), in occasione dell'arrivo della festa di Eid al Adha, o festa del sacrificio, hanno imposto una nuova tassa dal valore di 5.000 lire siriane (circa 1,9 dollari) chiamate "Ediyah", ai civili che vivono nella campagna di Deir ez-Zor, nell’est della Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un'ampia rete di fonti sul territorio, ricordando che a est di Deir ez-Zor si trova la città di Al Mayadeen, definita la "capitale" delle formazioni armate filo-iraniane nell'est della Siria. Secondo il Sohr, la nuova tassa è richiesta a coloro che vogliono passare dall’area controllata dalle forze governative siriane a quelle poste sotto il controllo delle Fds e viceversa. Lo scorso 25 giugno, il Sohr ha segnalato un alto stato di allerta presso l'ingresso occidentale della città di Deir ez-Zor, dove si trova il checkpoint di Al Salamah controllato dalle Fds. In questa occasione, sono stati effettuati controlli rigidi sui civili, attraverso la verifica delle loro carte d'identità e un’attenta ispezione dei veicoli. (Lib)