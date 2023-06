Città metropolitana Roma: su lago Albano sarà attivo intervento soccorso acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso l'ufficio Protezione civile della polizia metropolitana, attiverà sul lago Albano, per la stagione estiva 2023, uno specifico programma di intervento di soccorso in acqua. "Per garantire maggiore sicurezza ai turisti e bagnanti che nel periodo estivo visiteranno il suggestivo lago Albano la Città Metropolitana ha approvato un progetto finalizzato alla prevenzione del rischio di incidenti in acque interne, avvalendosi dell'Organizzazione di volontariato di protezione civile specializzata nel soccorso in acqua Dnem". Lo dichiara in una nota il vicesindaco metropolitano, Pierluigi Sanna. "Nei giorni del sabato e della domenica dal 1 luglio al 3 settembre, compreso il giorno di ferragosto, sulla spiaggia principale del lago saranno presenti due operatori dotati di acqua-scooter con barella galleggiante attrezzata per il soccorso e la rianimazione in acqua. Il servizio sarà garantito dalle ore 9.30 alle 18.00". Il progetto è stato proposto dalla Città metropolitana di Roma alla Prefettura di Roma ed è stato inserito nel programma "Laghi sicuri 2023 - lago Albano". (Com)