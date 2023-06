Sociale: assessori Lazio all'inaugurazione dello shop centre sociale Salvamamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli, e l'assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli, hanno partecipato oggi all'inaugurazione dello Shop Centre sociale dell'associazione Salvamamme. Lo shop, di circa 700mq, che sorge in via Antonio Pacinotti 18, è dedicato alle donne vittime di violenza, ai senza fissa dimora e ai ricoverati in ospedale che necessitano di beni. L'accesso ai locali, concessi in comodato d'uso dalla Croce Rossa, sarà su appuntamento. Si potrà scegliere tra migliaia di capi d'abbigliamento, accessori e altri oggetti di utilizzo quotidiano in maniera del tutto gratuita. "Con lo Shop Centre sociale permanente più grande d'Europa, ancora una volta si mette in atto un'azione concreta a favore delle tante famiglie in difficoltà. Si tratta di un'iniziativa di contrasto alla povertà che coinvolgerà migliaia di persone", hanno dichiarato la vicepresidente Roberta Angelilli e l'assessore Massimiliano Maselli. "Vogliamo per questo rivolgere un plauso alla presidente Maria Grazia Passeri, al coordinatore nazionale Paolo Masini, per l'inaugurazione dello Shop Centre sociale. E a Debora Diodati, vicepresidente della Croce Rossa Italiana, che ha messo a disposizione i locali", hanno concluso Angelilli e Maselli.(Com)