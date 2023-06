Roma: Corbucci (Pd), ok nuovo regolamento contributi ad attività ed eventi sportivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula ha approvato il nuovo regolamento di Roma "per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno sia della realizzazione di eventi che di attività in ambito sportivo, che rappresenta per la città uno strumento di programmazione aggiornato e utile allo sviluppo di una comunità locale sempre più inclusiva, accogliente e solidale". Lo dichiara in un comunicato Riccardo Corbucci del Pd, presidente della commissione Roma Capitale. “Con gli emendamenti presentati dalla maggioranza abbiamo puntato, infatti, a promuovere le iniziative dedicate alla disabilità psico-fisica, a sostenere le attività sportive meno praticate e a favorire lo sport inteso come un’opportunità di incontro tra diverse culture. Abbiamo ampliato anche la platea dei soggetti beneficiari includendo gli organismi sportivi operanti nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale come le associazioni di promozione sociale e gli enti de terzo settore - aggiunge Corbucci -. Lo sport è benessere, socializzazione, ma è soprattutto un diritto per tutti, ecco perché abbiamo previsto un sostegno economico individuale, rivolto sia alle ragazze e ai ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a famiglie o a nuclei conviventi con un reddito Isee non superiore a 8.000 euro annui, che ai cittadini con disabilità senza alcun limite di reddito, attraverso l'erogazione di voucher utilizzabili negli impianti sportivi della città” conclude il consigliere capitolino", conclude. (Com)