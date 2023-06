Torino: M5s, da Appendino dimostrazione di senso delle istituzioni, rigore e trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Anche in questa vicenda giudiziaria che la riguarda personalmente Chiara Appendino ha dato grande dimostrazione di senso delle istituzioni, rigore e trasparenza. “Oggi viene condannata in secondo grado per un reato colposo in virtù della carica di Sindaca che ricopriva nel 2017, mentre le persone direttamente responsabili della tragedia di piazza San Carlo sono in carcere a scontare una pena definitiva”. Lo affermano in una nota i capigruppo del Movimento 5 stelle al Senato e alla Camera, Stefano Patuanelli e Francesco Silvestri. “In attesa della conclusione dell'iter giudiziario, siamo orgogliosi del senso di responsabilità con cui Chiara sta affrontando la vicenda. Ha sempre rispettato le sentenze che la riguardano, una condotta questa che incarna al meglio i valori fondanti del Movimento 5 stelle”, aggiungono. (Rin)