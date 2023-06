Maltempo: c'è l'intesa su Figliuolo commissario per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Francesco Paolo Figliuolo sarà il commissario alla ricostruzione nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana recentemente colpiti dagli eventi alluvionali. A quanto si apprende da fonti di governo, è stata raggiunta l'intesa nella maggioranza e il via libera alla nomina dovrebbe arrivare nel Consiglio dei ministri di oggi, che ha all’ordine del giorno, tra le altre cose, un decreto legge con disposizioni urgenti per la ricostruzione sui territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal primo maggio 2023. Figliuolo, comandante del Comando operativo di vertice interforze, è stato commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. (Rin)