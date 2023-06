Russia: Lukashenko racconta le sue trattative con Prigozhin, "ci siamo presi a parolacce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosa più pericolosa della crisi di sabato scorso in Russia “non è la situazione in sé, ma come avrebbe potuto svilupparsi e che conseguenze avrebbe avuto". Lo ha detto il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, durante una cerimonia a cui hanno partecipato i più alti vertici militari. "Ho suggerito a Putin di non affrettarsi (a prendere decisioni)”, ha detto. “Parliamo con Prigozhin, con i suoi comandanti. Al che lui mi ha detto: ‘Ascolta, Sasha, è inutile. Non risponde nemmeno al telefono, non vuole parlare con nessuno’”, ha continuato Lukashenko. A questo punto, il leader bielorusso ha chiesto a Putin dove fosse Prigozhin, apprendendo che si trovava a Rostov. “Dico: Bene. Una cattiva pace è meglio di qualsiasi guerra. Non aver fretta, proverò a contattarlo, ma lui mi ripete ancora: ‘È inutile’. Dico: ‘Va bene, aspetta’. Abbiamo parlato probabilmente per mezz'ora. Poi mi ha informato che Prigozhin era al fronte”, ha aggiunto Lukashenko. “Ricordo le sue parole: ‘Sai, al fronte, stranamente, è meglio di quanto non sia mai stato’”, ha proseguito. Lukashenko però insiste: "Come posso contattarlo? Dammi il telefono. Dice: 'Molto probabilmente, l'Fsb ha il suo numero'. L'abbiamo trovato e a metà giornata avevamo tre diversi canali attraverso i quali potevamo parlare con Rostov", ha raccontato Lukashenko. (segue) (Rum)