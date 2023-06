Russia: Lukashenko racconta le sue trattative con Prigozhin, "ci siamo presi a parolacce" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso ha poi raccontato che Prigozhin, una volta capito che a chiamare era il presidente della Bielorussia, dice "ad Aleksandr Grigorevic rispondo". "Lui prende la cornetta in piena euforia. Abbiamo parlato, al primo giro, una trentina di minuti prendendoci esclusivamente a parolacce (...). Poi si è scusato e ha cominciato a raccontare. Sapete, questi ragazzi hanno visto morire migliaia e migliaia dei loro compagni e sono infuriati soprattutto con i comandanti, e a quanto ho capito, premevano soprattutto proprio su Prigozhin. Lo sapete, lui è un personaggio eroico, ma su di lui influivano soprattutto i comandanti dei reparti d'assalto che vedevano tutti questi morti. Ed è in questa condizione di semi-follia che sono entrati a Rostov", ha spiegato Lukashenko. Allora, racconta il presidente bielorusso, "ho cominciato a cercare di chiarire la situazione: hai ucciso qualcuno lì a Rostov? Civili o militari che hanno fatto resistenza?". Prigozhin, sempre secondo il racconto di Lukashenko, risponde: "Aleksandr Grigorevic, ve lo giuro, non abbiamo toccato nessuno. Abbiamo occupato il quartier generale e io mi trovo qui ora". (Rum)