Mobilità: assessore Roma-presidente Municipio VIII, riqualificazione Ostiense va avanti

22 luglio 2021

- Il progetto di riqualificazione di Ostiense "va avanti, nell'ottica di favorire un intervento complessivo che garantisca assieme alle infrastrutture per la mobilità sostenibile e per la ciclabilità una valorizzazione dell'intero assetto viario di via Ostiense". Lo dichiarano in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, è il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "L'occasione del Giubileo - aggiungono Patanè e Ciaccheri - permetterà di moltiplicare le risorse investite sul territorio non solamente nella realizzazione dei corridoi ciclabili ma anche aggiungendo, grazie al lavoro congiunto dell'assessorato ai Lavori pubblici e dell'assessorato alla Mobilità con Anas, la riqualificazione di via Ostiense intervenendo sulle aree pedonali, i marciapiedi, le caditoie e il sistema di raccolta acque fortemente compromesso, i guardrail centrali, raccogliendo la sfida che nasce dal desiderio congiunto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del Municipio di rendere via Ostiense un nuovo boulevard della città. Un obiettivo - sottolineano - ambizioso che tiene conto della tempistica stringente del Piano Giubilare da completarsi quindi entro il 2024 e con il contributo tecnico-operativo, assieme alle strutture dipartimentali, della società Giubileo 20/25. Un piano importante che associa ai programmi di realizzazione delle infrastrutture ciclabili del Municipio Roma VIII, un percorso di rigenerazione integrato e che dovrà chiaramente coordinarsi nella tempistica con il restante piano degli interventi che interesseranno il quadrante Ostiense-San Paolo, fatto salvo l'obiettivo di realizzazione entro l'inizio dell'evento giubilare. Primo fra tutti l'intervento, ad alto impatto sul sistema della mobilità, della riqualificazione del Ponte dell'industria, che comporterà l'interruzione di servizio del ponte durante il periodo dei lavori e per il quale è stato preventivamente immaginato un momento illustrativo con il territorio e un piano di viabilità alternativo", concludono Patanè e Ciaccheri. (Com)