Trasporti: Tpl, taxi e veicoli in affitto, un unico biglietto con il "Maas" a Roma (3)

- La fase sperimentale servirà a testare l'efficacia dell'applicazione anche in vista di uno sviluppo su scala nazionale, chi utilizzerà due o più mezzi integrati fra loro (ad esempio, il bus e il monopattino) beneficerà di incentivi economici "cashback" che saranno versati su una Carta virtuale dedicata. Il Maas "è l'amalgama di tutti i servizi che stiamo sviluppando, dall'aumento del trasporto pubblico alla sharing mobility", ha detto l'assessore Patané. "È l'introduzione di un'applicazione che diventa un portale di accesso a tutta la mobilità cittadina, e che ti fa pagare la migliore tariffa unica a fine giornata, è una rivoluzione che va verso le necessità di un utente. Nella prima fase di sperimentazione per 10 mila utenti sarà integrato il trasporto pubblico, la sharing mobility e i taxi. Nella seconda fase introdurremo i parcheggi, le colonnine elettriche e la rete ferroviaria italiana: man mano integreremo gli operatori. Abbiamo lavorato perché possa essere un servizio nazionale, Roma è Capitale e centro dell'Italia, non avrebbe senso avere un Maas confinato dentro il raccordo anulare", ha concluso. (Rer)