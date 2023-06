Imprese: Gostner (Fri-El Geo), bene interesse del Governo su geotermia, ora serve svolta normativa e tutelare rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito di questi giorni sulla proroga delle concessioni geotermiche, nello specifico per il territorio toscano, "riporta finalmente al centro dell’attenzione una tra le fonti energetiche a minor impatto ambientale, pronta a svolgere un ruolo cruciale per il futuro approvvigionamento energetico sostenibile dell’Europa, ma che per troppo tempo è stata dimenticata nel nostro Paese. Bene quindi la considerazione del Governo Meloni e dell’Onorevole Zucconi per il settore, che ci permette di guardare con fiducia ad un percorso legislativo che auspichiamo sia il più possibile condiviso con gli operatori, a cominciare dal Fer II”. Lo dichiara Ernst Gostner, presidente di Fri-El Geo, società che ha identificato oltre 100 possibili installazioni geotermiche nel solo bacino della Pianura Padana. (segue) (Rin)