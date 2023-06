Imprese: Gostner (Fri-El Geo), bene interesse del Governo su geotermia, ora serve svolta normativa e tutelare rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo sviluppo della geotermia in Italia è frenato da un contesto normativo che, a differenza di altre fonti rinnovabili, non prevede sistemi di incentivazione adeguati né tutele per gli investitori”, prosegue Gostner. “Già dagli anni ’80, invece, l’esempio francese è un punto di riferimento grazie all’ideazione di un sistema di garanzie del rischio che facilitarono gli investimenti e la realizzazione di molti interventi che ancora oggi contribuiscono notevolmente alla sostenibilità energetica del bacino di Parigi. Un fondo, partecipato dallo Stato, dai proprietari pubblici e privati degli impianti geotermici e dagli investitori finanziari, utilizzato per coprire i rischi e le incertezze delle concessioni di sfruttamento geologico. Se imitata anche in Italia questa scelta normativa consentirebbe di ridurre il gap energetico con gli altri paesi europei, superando le esitazioni degli istituti di credito a concedere prestiti per gli investimenti e valorizzando finalmente la geotermia come fonte di produzione di energia rinnovabile programmabile e a lungo termine, in grado di comportare indubbi vantaggi ambientali ed economici alle comunità”. (Rin)