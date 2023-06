Usa: indagini su Trump, segretario di Stato della Georgia testimonierà domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff del consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le diverse indagini nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, interrogherà domani il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger. Fonti anonime hanno confermato all’emittente “Nbc News” che la deposizione, la prima del segretario di Stato che avverrà direttamente con il dipartimento della Giustizia, avrà luogo ad Atlanta. Smith sta anche coordinando le indagini sul ruolo di Trump e dei suoi alleati nelle manifestazioni successive alle elezioni presidenziali del 2020, culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nei giorni che hanno preceduto le rivolte, Trump ha telefonato a Raffensperger, chiedendo di “trovare” circa 12 mila voti per bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden in Georgia. La telefonata ha portato la procuratrice distrettuale Fani Willis ad avviare una indagine separata nei confronti di Trump, per interferenze elettorali, che potrebbe portare all’emissione di accuse già nel mese di agosto. (Was)