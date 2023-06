Cultura: domenica 2 luglio ingresso gratuito in musei civici e siti archeologici di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2 luglio, prima domenica del mese, torna la tradizionale possibilità di visitare gratuitamente gli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città come l'Area Sacra di Largo Argentina con il nuovo percorso, inaugurato nei giorni scorsi, che consente di accedere al sito e visitarlo in modo sistematico attraverso le nuove passerelle che garantiscono una nuova fruizione dei reperti e la piena accessibilità anche per persone con mobilità ridotta. Inoltre sarà possibile l'accesso gratuito all'area archeologica del Circo Massimo e ai Fori Imperiali. Questi i musei civici aperti: Musei Capitolini; Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali; Museo dell'Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma a Palazzo Braschi; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d'Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de' Pazzi; Museo delle Mura; Villa di Massenzio. (Com)