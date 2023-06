Roma: le alternative sostenibili ai dissalatori marini, evento a Palazzo Valentini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto a Palazzo Valentini, a Roma, l'evento "Agenda 2030 e il diritto all'acqua delle isole minori. Le alternative sostenibili per un rifornimento idrico di qualità e amico del mare", organizzato dalla Fondazione Univerde e Marevivo - unite nella battaglia contro gli impatti della dissalazione a terra - e patrocinato dalla Città metropolitana di Roma. Un'occasione di confronto con il governo e il parlamento per valutare scenari alternativi all'utilizzo dei dissalatori a terra sulle isole minori, in particolare concentrando l'attenzione sui dissalatori mobili come innovativa risposta, efficace e sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economica, alla domanda idrica delle isole minori, anche nei periodi di alta stagione o in caso di emergenza. A portare i saluti istituzionali il consigliere delegato all'ambiente della Città metropolitana di Roma, Rocco Ferraro. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)