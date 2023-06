Roma: le alternative sostenibili ai dissalatori marini, evento a Palazzo Valentini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La battaglia sull'acqua in tutti i suoi aspetti è un dovere civico e di civiltà. Ospitare un dibattito su questo argomento, che tocca una tematica importante come quella dei dissalatori nelle isole minori, collega il nostro lavoro che quotidianamente facciamo per i piccoli comuni del nostro territorio, che si sviluppa ovviamente su altri fronti", ha spiegato Ferraro. La Città metropolitana "è impegnata sui contratti di fiume Tevere che mettono al centro l'essenzialità e il concetto dell'acqua sotto molteplici punti di vista - ha proseguito -. Quello culturale, naturalistico, sociale ma soprattutto di vita. Questi temi hanno ricadute fondamentali sul nostro territorio metropolitano e si sviluppano attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni locali che come ente coordiniamo non solo per bonificare un fiume sempre più navigabile, ma anche una opportunità per attraversarlo in maniera sicura. Un vantaggio - ha sottolineato - anche dal punto di vista economico e turistico perché ci consentirà raggiungere e realizzare l'archeo-turismo fluviale di concerto ovviamente con il Parco archeologico di Ostia Antica. Una vera rivoluzione ambientale e sociale - ha concluso Ferraro - che i fiumi Tevere e Aniene possono regalare a tutti i cittadini che amministriamo e non solo. La risorsa dell'acqua diventa valore aggiunto non solo per la sopravvivenza ma risorsa economica da preservare e utilizzare al meglio". (Com)