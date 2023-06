Veneto: Zaia, ritrovamenti preziosi nei laghi della vallata di Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei manifestare la mia gioia e il mio entusiasmo per le nuove scoperte archeologiche avvenute di recente presso i laghi di San Giorgio e Santa Maria a Revine Lago e Tarzo. Questi ritrovamenti sono preziosi perché ci permettono di ampliare la nostra conoscenza del passato, di scoprire nuove informazioni sulle civiltà che hanno abitato il Veneto e di comprendere meglio l'evoluzione dell'umanità nel corso dei secoli, preservando la memoria delle civiltà venete". Queste le parole con cui Luca Zaia, presidente della Regione Veneto si è complimentato con gli archeologi guidati dalla dottoressa Marta Modolo dall'architetto Lorenzo Fattorel che, all'interno del progetto "reLacus" dell'Università di Ferrara, in collaborazione con l'Università di Padova, la Soprintendenza Archeologica e le Province di Belluno, Padova e Treviso hanno compiuto i ritrovamenti. "Le scoperte archeologiche nei laghi della vallata di Treviso – ha proseguito - rappresentano un patrimonio culturale di grande valore, che richiede attenzione, conservazione e studio continuo da parte degli esperti. Non possiamo che sostenere le iniziative dirette a candidare il sito palafitticolo di Revine e Tarzo a patrimonio Unesco" ha concluso Zaia. (Rev)