- Domani, mercoledì 28 giugno, al termine delle votazioni in Assemblea, la Commissione Agricoltura, in merito all'evoluzione della situazione epidemiologica e alle nuove iniziative da assumere per l'eradicazione della malattia, svolge l'audizione informale del Commissario straordinario alla peste suina africana (Psa), professor Vincenzo Caputo. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)