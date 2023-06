Spagna: governo proroga riduzione Iva su prodotti alimentari base e sconti per trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha approvato oggi il decreto sulla proroga fino al 31 dicembre di alcune delle misure anticrisi, tra cui la riduzione dell'Iva sui prodotti alimentari di base e gli sconti per il trasporto pubblico. In totale, questo pacchetto di misure mobilita altri 3,8 miliardi di euro, anche se l'impatto complessivo, tenendo conto degli aiuti totali, degli sgravi fiscali e dei bonus, è di 8,9 miliardi di euro nella seconda parte dell'anno. È stata mantenuta l'aliquota del 4 per cento su tutti i prodotti alimentari di base, compresi pane e latte, mentre l'aliquota su olio e pasta è stata ridotta dal 10 al 5 per cento. Tra gli altri sussidi che sono stati prorogati, vi è anche la riduzione del prezzo degli abbonamenti e dei biglietti del trasporto pubblico, per i quali il governo continuerà a concedere uno sconto del 30 per cento. Sono stati prorogati inoltre i sussidi per il gasolio per gli autotrasportatori professionali, gli agricoltori e gli allevatori. Fino al 30 settembre il contributo destinato a queste categorie di lavoratori sarà di 10 centesimi al mese, mentre nell'ultimo trimestre dell'anno sarà di 5 centesimi al litro.(Spm)