Mes: Rampelli (Fd'I), non è priorità, in autunno spazio per approfondimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Meccanismo europeo di stabilità "non è una priorità, è uno strumento ormai invecchiato, probabilmente ce ne vorrebbe un altro". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora". "Non è una priorità ma non significa che non lo ratificheremo mai. Ne parleremo a tempo debito. In autunno, da settembre in poi, sicuramente ci potrà essere lo spazio per un approfondimento", ha aggiunto. Alla domanda se il Mes possa andare in aula entro il 30 giugno, Rampelli ha risposto: "Non credo proprio, mi sentirei di escluderlo, in questo momento non è utile anticipare la decisione sul Mes. Fermo restando che il nostro Mes di riferimento non c'è dovrebbe essere uno strumento più agile, migliore, più al servizio dei popoli e meno delle banche", ha concluso.(Rin)