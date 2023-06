© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rotte dell'Aeroporto di Torino continuato ad espandersi. Oggi Sagat ha annunciato che in inverno arriverà il nuovo volo per Belfast. E' il primo collegamento in assoluto del capoluogo Piemontese per l'Irlanda del Nord. Con il nuovo collegamento, che verrà servito di domenica attraverso Ryanair, l'Aeroporto di Torino punta ad attrarre gli sciatori del Nord Europa verso le montagne Piemontesi. (Rpi)