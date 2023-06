Venezia: Scarpa (Pd), presentata interrogazione al Mit sul Mose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata veneta del Partito Democratico Rachele Scarpa ha presentato un'interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, "per chiedere se ci sia l'intenzione di aprire il tavolo di lavoro richiesto dai sindacati, se è confermata l'emanazione di un bando in merito alla gestione delle attività di manutenzione del Mose e che tipo di garanzie siano previste per la salvaguardia dei posti di lavoro degli occupati che ad oggi garantiscono quelle attività"."Il Ministro Salvini - aggiunge Scarpa in una nota - dovrà rispondere anche su che tipo di misure si vogliono prendere per garantire che l'incorporazione di Comar all'interno di Cvn non pregiudichi la tenuta occupazionale e salariale dei lavoratori e quando si procederà alla nomina del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia". (Rev)