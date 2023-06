Speciale infrastrutture: Sicurezza stradale, Salvini, influencer coinvolti in nuovo codice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Abbiamo invitato al ministero con influencer e Youtuber, che hanno milioni di ragazzi che li seguono di darci una mano per parlar di educazione stradale, di prudenza, e sicurezza. “Il nuovo codice ha bisogno di entrare non solo nella norma ma anche nella testa e nel cuore dei ragazzi di 15-16 anni”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della presentazione del progetto “Prima Stazione di Rifornimento a idrogeno a Roma”. “Anche i social si possono usare in maniera intelligente e non in maniera demenziale e conto che ragazze e ragazzi che vengono gratuitamente ci diano una mano a entrare in tante scuole”, ha aggiunto Salvini. (Rin)