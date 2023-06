Speciale infrastrutture: Pnrr, Salini (Webuild), valorizzare giovani uno dei grandi obiettivi del piano, da noi investimento di 1,2 milioni di euro nella formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Valorizzare i giovani è uno dei grandi obiettivi del Pnrr. Ai grandi gruppi industriali, il compito di affiancare questo percorso anche attivando collaborazioni pubblico-privato con le Istituzioni. Webuild crede fortemente nella formazione e per attrarre e trattenere i migliori talenti ha realizzato un investimento complessivo 2021-2023 di 1,2 milioni di euro". È quanto ha dichiarato Pietro Salini, Amministratore Delegato Webuild, nel corso del Webuild Talk sul tema "L'evoluzione del settore delle Infrastrutture: la formazione dei giovani", organizzato da Webuild a Milano, presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera, e che ha visto la partecipazione di Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, e di Massimo Ferrari, Direttore Generale Webuild. "I grandi gruppi industriali sono il sale dello sviluppo. Possono attrarre talenti, investire in innovazione e ricerca e in formazione, sviluppare una nuova cultura della sicurezza, temi essenziali per formare le figure professionali che servono oggi e domani per attuare il PNRR. Webuild, rispetto all'intero mercato delle costruzioni in Italia, nel 2022 ha acquisito 1,8 miliardi di nuovi ordini in Italia. È un dato che si traduce in una quota del mercato domestico molto inferiore rispetto a quelle dei grandi gruppi europei nostri competitor. La dimensione è fondamentale per far crescere non una sola impresa ma un sistema di imprese, ed è questo che stiamo facendo da molti anni con la nostra filiera che in Italia conta circa 10.000 imprese". (Com)