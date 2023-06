Speciale infrastrutture: Piemonte, stanziati oltre 6 milioni di euro per l'ammodernamento della rete stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha stanziato 6,3 milioni di euro per interventi di ammodernamento della rete stradale. Il cantiere più significativo riguarda il ponte sulla Dora Baltea a Borgo Revel di Verolengo: 2,5 milioni di euro, ai quali si aggiunge un milione di euro stanziato dalla Città Metropolitana di Torino. "Con queste risorse - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi - si potranno proseguire le attività per l'appalto di un'opera molto attesa dal territorio ma il cui iter si era fermato in attesa del reperimento delle risorse necessarie per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali verificatosi in questi ultimi anni e per integrare le necessità emerse in fase progettuale. Un passo importante per arrivare all'approvazione del progetto esecutivo e successivamente affidare i lavori", hanno concluso. (Rpi)