Speciale infrastrutture: Serbia, ministra Energia, nei prossimi 10 anni investimenti per 15 miliardi di euro

- Circa 15 miliardi di euro devono essere investiti nel settore energetico della Serbia nei prossimi 10 anni. Lo ha affermato la ministra dell'Energia, Dubravka Djedovic, ripresa dalla stampa di Belgrado. Djedovic ha precisato che la tabella di marcia per lo sviluppo e gli investimenti è data dal piano di sviluppo delle infrastrutture energetiche e dalle misure di efficienza energetica adottato dal governo di Belgrado fino al 2028. La ministra ha quindi sottolineato che il Paese balcanico ha l'ambizione di diventare un membro a pieno titolo dell'Unione europea e di "decarbonizzare il settore energetico entro il 2050". "Questo è facile a dirsi, ma difficile a farsi, perché come nell'Ue, anche nella nostra regione la graduale abolizione del carbone deve essere accompagnata da meccanismi di giusta transizione a tutela dei minatori e del settore minerario. Saranno necessari un sostegno significativo da parte dell'Ue e risorse finanziarie significative, nonché un afflusso di investimenti privati per consentirci di compiere progressi nel processo di decarbonizzazione che vogliamo", ha affermato Djedovic. (Seb)