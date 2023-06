Speciale infrastrutture: Lombardia Mascolo (MM), nostro contributo concreto, pronta infrastruttura per scongiurare esondazioni Seveso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- MM spa vanta una esperienza pluriennale nella progettazione di infrastrutture (di mobilità, idriche, etc) rafforzata attraverso l'esperienza nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie ". Lo ha dichiarato Francesco Mascolo, amministratore delegato MM spa, intervenuto al Panel “Per una rigenerazione urbana sostenibile" organizzato nell’ambito di “Futuro Direzione Nord - Mete raggiungibili, obiettivi sostenibili", in corso oggi a Palazzo delle Stelline di Milano. Mascolo ha evidenziato a margine dell'evento come i tanti progetti dell'azienda puntino alle sempre più vicine Olimpiadi 2026, nell'ottica della riqualificazione di zone della città, soprattutto in periferia, ispirate al consumo 'zero suolo', alla restituzione di spazi fruibili dai cittadini di ogni età per attività sociali e di comunità . "Molti - prosegue l'Ad di MM - sono interventi Pnrr, quindi con tempistica mandatoria e delicata. Il nostro contributo sta nel progettare, nello scrivere i capitolati e bandire le gare d'appalto, nel supervisionare la realizzazione di questi interventi". Alla domanda specifica su come l'azienda si stia muovendo Mascolo ha presentato sia i progetti su larga scala, come la vasca del Seveso, infrastruttura "che servirà a scongiurarne le esondazioni", sia un progetto su piccola scala denominato SuDS (sistemi di drenaggio urbano sostenibile), impianto che partendo da infrastruttura grigia la trasforma in area di drenaggio urbana e verde. (Rem)