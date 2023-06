Speciale infrastrutture: Fvg, assessore Infrastrutture, linea ferroviaria con Balcani ha buone potenzialità di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una linea ferroviaria che colleghi il Friuli Venezia Giulia con i Balcani occidentali, secondo gli studi e le stime, avrebbe una “una significativa potenzialità di sviluppo”. Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante, intervenendo a una tavola rotonda organizzata dal segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro europea sul tema del miglioramento delle connessioni ferroviarie tra Italia e Croazia e verso i Balcani occidentali. “Su questo tema – ha detto l’assessore – è la politica, dal livello europeo fino a quello più periferico, che è chiamata ad assumere delle decisioni sia con un'attività pianificatrice sia con dei progetti pilota per poi indirizzare gli investimenti”. Si tratterebbe di dirottare parte del traffico veicolare su quello a rotaia, sia per i turisti sia per i pendolari. "Va creato un supporto di servizi tali da annullare i cosiddetti ‘disagi dell'ultimo miglio’, che rendono ancora in molti casi più comodo l'uso dell'automobile rispetto al treno. In tal senso – ha aggiunto Amirante - l'hub di Trieste Airport rappresenta una struttura strategica per l'intermodalità e può dare una risposta funzionale al crescente flusso turistico che riguarda il capoluogo giuliano e non solo". (Frt)