Speciale infrastrutture: Rixi, via libera firma contratto Pedemontana piemontese

- "La Pedemontana piemontese prosegue il suo percorso, la firma del contratto è realtà. La decisione del Tribunale che non ha accolto il ricorso presentato dal secondo classificato permette di andare avanti con l'iter e ha consentito la sottoscrizione del contratto da parte di Anas. Trattandosi di appalto integrato, entro i prossimi 45 giorni si devono consegnare le prestazioni di redazione del progetto esecutivo e, una volta approvato, si potranno avviare i lavori. Il progetto di realizzazione della Pedemontana prevede la costruzione di un tracciato lungo circa 14,9 chilometri per collegare la Genova Voltri-Gravellona e la Torino-Milano. È prevista la realizzazione di 6 cavalcavia di scavalco della viabilità secondaria e di 6 viadotti sui corsi d'acqua uno dei quali, sul fiume Sesia, lungo 820 metri". Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit, Edoardo Rixi. (Com)