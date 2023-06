Fvg: assessore Immigrazione, manifestazione richiedenti asilo di oggi a Trieste non autorizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di richiedenti asilo a una manifestazione di protesta non autorizzata dovrebbe essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione delle domande di asilo. Lo ha detto l'assessore regionale alle Immigrazione del Friuli Venezia Giulia, Pier Paolo Roberti, intervenendo nuovamente sulla protesta andata in scena questa mattina davanti alla Prefettura di Trieste. "Si è trattato di una manifestazione di protesta non autorizzata, debbo perciò dedurre che evidentemente chi vi ha partecipato è assuefatto all'illegalità”, ha detto Roberti. “Per questo l'auspicio è che i partecipanti vadano tutti deferiti all'autorità giudiziaria. Gli italiani che vi hanno preso parte dovranno pagare, per gli immigrati si spera che questo comportamento venga tenuto in debita considerazione per la domanda di asilo”, ha concluso l’assessore. (Frt)