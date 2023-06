Montenegro: presidente Milatovic annuncia visita ufficiale in Serbia nella prima metà di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, ha annunciato che andrà in visita ufficiale in Serbia nella prima metà di luglio. "Quello che ho detto in campagna elettorale è che la prima visita ufficiale sarebbe stata a Bruxelles. In questo modo, ho inviato un messaggio che la priorità principale è l'accelerazione dell'agenda dell'Unione europea. Quella visita sarà seguita da una visita a Belgrado nella prima metà di luglio", ha affermato Milatovic, a margine del vertice del processo di cooperazione dell'Europa sudorientale (Seecp) di oggi nella capitale del Paese balcanico Podgorica. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". (Seb)